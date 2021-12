Pista molhada e tráfego intenso provocam quedas de motos em BH

Local onde o motociclista caiu estava com trânsito intenso e pista molhada com chuva (foto: Reprodução/Google)

As pistas molhadas e o tráfego intenso desta manhã chuvosa de quarta-feira (01/12) em Belo Horizonte contribuíram para que motociclistas perdessem o controle de suas motos e se acidentassem. Um deles caiu no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, enquanto o outro se acidentou no Planalto, Região da Pampulha.- Leia: Chuva trava principais ruas e avenidas em direção ao Centro da Capital Por volta das 7h, horário de pico para quem vai para o Centro, um motociclista que seguia pela Rua Niquelina, altura do número 812, no sentido Contorno, no Bairro Santa Efigênia, foi encontrado caído no chão e socorrido.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista perdeu o controle da moto e caiu na via. O acidentado não tem suspeita de fraturas mas ficou com escoriações pelo corpo. Militares estão no local prestando atendimento.



Quase 1 hora depois, na Avenida Dom Pedro I, altura do número 2.732, outro motociclista também se desequilibrou e caiu no asfalto, próximo à Estação Planalto, no sentido Bairro.



Uma viatura do Corpo de Bombeiros do Terceiro Batalhão se deparou com o motociclista caído no pavimento e o socorreu. O condutor teve o ombro esquerdo deslocado.