Chuva trava principais ruas e avenidas para o centro de BH

A chuva intensa que cai sobre Belo Horizonte desde a madrugada desta quarta-feira (1º/12) ajudou a complicar o fluxo de veículos nas principais ruas de BH. De acordo com o mapeamento de tráfego do Google, as principais artérias que levam ao Centro têm trânsito muito lento no início desta manhã.Destaque para a Avenida Amazonas, nos três quilômetros entre a gameleira, na Região Oeste, e a Avenida do Contorno, no Centro. A Avenida Nossa Senhora do Carmo também é um gargalo entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Segmentos lentos também na altura do Shopping Ponteio e no Trevo do Belvedere/Santa Lúvia com a Avenida Raja Gabáglia, na altura do BH Shopping.A própria Avenida do Contorno estrangula nos segmentos na Região leste, entre Santa Efigênia, Floresta e os Hospitais, bem como da Praça da estação ao Viaduto leste do Complexo da Lagoinha.Fluxo também carregado no Viaduto Oeste do Complexo da Lagoinha, que traz veículos para o Hipercentro passando pelo terminal Rodoviário Governadpor Israel pinheiro e o Barro Preto. Tantos veículos chegando para a mesma região se refletem em lentidão também em praticamente toda Avenida Afonso Pena dentro do Hipercentro.A MG-030 também registra lentidão por três quilômetros desde Nova Lima até o entroncamento com o trecho coincidente das rodovias BR-356/BR-040, no Belvedere.Segundo a BHTrans, na Avenida Antônio Carlos o trânsito é intenso, mas fluindo bem, sentido bairro/centro, com maior número de veículos próximo ao IAPI e ao Anel Rodoviário.A Avenida Cristiano Machado apresenta trânsito lento, sentido bairro/centro, entre Shopping Estação e Avenida Sebastião de Brito. Mesmo ocorre na Avenida Dom Pedro I, sentido bairro/centro no trecho entre Avenida João Samaha e Barragem da Pampulha.Avenida Carlos Luz com trânsito bom em toda extensão, com maior número de veículos próximo à Avenida Dom Pedro II.