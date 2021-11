BH pode ter chuva forte nesta terça-feira (30/11)

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta de chuvas fortes para a capital, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, podendo chover de 20mm a 30mm, até as 8h de quarta-feira (1º/12).



Veja as recomendações do órgão, no momento das chuvas: Nesta última terça-feira (30/11) do mês de novembro, o céu deve ficar nublado com pancadas de chuvas e trovoadas a qualquer hora, em praticamente todo o estado. Entretanto, mesmo com o tempo chuvoso, as temperaturas não devem cair muito, variando entre 27°C e 28°C, em Belo Horizonte. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).O meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, explica onde podem ocorrer pancadas fortes nesta terça (30/11): "Há chance de chuva para todo o estado. Porém, nas regiões Central Mineira, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo e Sul de Minas, o volume de chuva pode ser maior, provocando pancadas com trovoadas e até rajadas de vento", afirma.A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta de chuvas fortes para a capital, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, podendo chover de 20mm a 30mm, até as 8h de quarta-feira (1º/12).



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

- Atenção especial para áreas de encostas e morros;

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Além disso, no restante do estado pode ocorrer chuvas de menor intensidade, de acordo com o Inmet.



Na madrugada desta terça (30/11), o Inmet registrou 18,5°C, na estação meteorológica do Cercadinho, considerada como a menor temperatura da capital. Em Monte Verde, Sul de Minas, a mínima ficou em 14,9°C.



Já as maiores podem chegar aos 28°C em BH, e 33°C na Região Norte do estado, no período de maior aquecimento.



