Céu nublado e chuva que predominam em MG não devem durar muitos dias

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

(foto: Renato Scapolatempore/EM/D.A Press)



ALERTA

Apesar da previsão de fim de semana com chuva e céu nublado, este cenário não deve permanecer por muitos dias em Minas Gerais. De acordo com 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade vinda do litoral que provoca essa condição está se deslocando rapidamente sobre o estado.Em Belo Horizonte e entorno, assim como nas regiões Central, Campos das Vertentes e no Vale do Rio Doce, haverá predomínio de céu encoberto com chuva a qualquer hora do dia. Segundo o Inmet, apesar de não haver previsão de pancadas, o volume de chuva deve ser grande ao longo do dia. A temperatura máxima na capital não passa dos 23ºC.No domingo (28), o tempo já deve começar a “abrir” nas regiões Central Mineira, Metropolitana e Sul do Rio Doce. Esta é a mesma condição que temos hoje no Triângulo, Oeste e Sudoeste de Minas Gerais, regiões onde o céu estava encoberto e com chuva nessa seta-feira (26).No domingo (28), essa umidade também vai chegar às regiões Norte, Vale do Mucuri, Noroeste e Jequitinhonha, onde a chuva já deve dispersar na segunda-feira (29).A menor temperatura nesta madrugada em Minas Gerais foi em Águas Vermelhas, no Norte, onde foi registrado 12,8º C. A temperatura máxima no estado fica na casa dos 33ºC nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha.Apesar da previsão do Inmet, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de pancadas de chuva para a capital, com volume de 50 a 70mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h com validade até às 8h deste domingo (28)