Menina de 13 anos cria circuito robótico para proteger idosos em BH

Luisa Noronha, de 13 anos, criou circuito que pode evitar acidentes domésticos envolvendo idosos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Entre o cotidiano na escola e as brincadeiras com as irmãs, Luisa Noronha, belo-horizontina de 13 anos, se dedica a aulas de robótica. À frente do seu tempo, a menina surpreendeu a capital mineira ao criar um circuito robótico capaz de evitar acidentes domésticos envolvendo idosos e pessoas com deficiência.