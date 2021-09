Pesquisadores testam tecnologia que captura dióxido de carbono da atmosfera

Central elétrica a carvão na Alemanha: desenvolvimento de tecnologia de captura e armazenamento direto de carbono é área em expansão (foto: Ina Fassbender/AFP)





Os efeitos cada vez mais evidentes do aquecimento global exigem tecnologias limpas, que garantam um futuro menos dependente de combustíveis fósseis e mais eficiente do ponto de vista energético. Para auxiliar no combate aos gases de efeito estufa e suas consequências catastróficas, pesquisadores têm investido em métodos de captura do CO2 da atmosfera. Embora reconheçam que a única saída para evitar que as temperaturas subam ainda mais seja a redução das emissões, cientistas acreditam que é possível auxiliar esse processo com métodos despoluentes.





Recentemente, pesquisadores do Instituto Paul Scherrer (IPS) e da ETH de Zurique, ambos na Suíça, investigaram até que ponto a captura direta de dióxido de carbono do ambiente pode ajudar a remover, com eficácia, os gases de efeito estufa da atmosfera. Eles descobriram que, com um planejamento cuidadoso no que diz respeito à localização e ao fornecimento da energia necessária, o CO2 pode ser retirado sem prejudicar mais o clima. Os cientistas publicaram o estudo na revista Environmental Science & Technology.



"Elas (as soluções) podem ser úteis para atingir as metas definidas no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas" Christian Bauer, cientista do Laboratório de Análise de Sistemas de Energia





A captura e o armazenamento direto de carbono no ar (DACCS) é uma tecnologia relativamente nova para a remoção de dióxido de carbono da atmosfera. Uma vez que permitiria que grandes quantidades de CO2 fossem, de fato, aprisionadas, esse método também poderia reduzir o efeito estufa. Os cientistas suíços pesquisaram a eficácia da implementação do processo em cinco configurações diferentes de captura, em oito locais ao redor do mundo. O resultado indicou que, dependendo da combinação tecnológica aplicada e do ambiente específico, o dióxido de carbono pode ser removido do ar com uma eficácia de até 97%.





ABSORVENTE





Para separar o CO2 da atmosfera, o ar passa primeiro por um absorvente de gases de efeito estufa, com o auxílio de ventiladores, até que a capacidade de captura do dispositivo se esgote. Na segunda etapa, chamada de dessorção, o CO2 é novamente liberado. Dependendo do tipo de absorvente, isso ocorre em temperaturas tão altas quanto 900°C ou mais baixas, a cerca de 100°C.





Contudo, o paradoxo é que, além da energia necessária para a produção e instalação dos equipamentos, o funcionamento dos ventiladores e a geração do calor necessário geram emissões de gases de efeito estufa. “O uso dessa tecnologia só faz sentido se essas emissões forem significativamente menores do que as quantidades de CO2 que ela ajuda a armazenar”, diz Tom Terlouw, que conduz pesquisas no Laboratório de Análise de Sistemas de Energia do IPS e é o principal autor do artigo.





COMPLEMENTARES

No estudo, os pesquisadores se focaram em um sistema da empresa suíça Climeworks, que trabalha com o processo de baixa temperatura. Os pesquisadores do IPS analisaram o uso da tecnologia em oito locais do globo: Chile, Grécia, Jordânia, México, Espanha, Islândia, Noruega e Suíça. Para cada um deles, foram calculadas as emissões gerais de gases de efeito estufa ao longo de todo o ciclo de vida de uma planta de energia.





Por exemplo, eles compararam a eficiência do processo quando a eletricidade necessária é fornecida pela energia solar ou vem da rede elétrica existente. Como fontes para a energia térmica necessária, foram considerados usinas solares, calor residual de processos industriais e bombas, entre outras.





Para o estudo, os cientistas traçaram cinco cenários de sistema diferentes para captura do gás na atmosfera em cada um dos países analisados. Quanto à eficiência, os resultados mostram uma enorme variação, de 9% a 97%, em termos de remoção real de gases de efeito estufa por meio do uso de DACCS.





“As tecnologias de captura são meramente complementares a uma estratégia geral de descarbonização – isso é, para a redução das emissões – e não podem substituí-la”, enfatiza Christian Bauer, cientista do Laboratório de Análise de Sistemas de Energia e coautor do estudo. No entanto, ensina o pesquisador, elas podem ser úteis para atingir as metas definidas no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.





Processos naturais

No Reino Unido, o governo tem incentivado pesquisas sobre o sequestro de carbono. Recentemente, o SeaCure, um projeto da Universidade de Exeter, recebeu 250 mil libras para iniciar um estudo sobre um método que, semelhante à captura das bolhas de gás carbônico, em uma bebida gaseificada, usa processos naturais e energia renovável para remover o gás da água do mar, permitindo que essa, por sua vez, retire mais CO2 da atmosfera.





“O desafio de capturar carbono da atmosfera é que ele representa apenas cerca de 0,5% do ar ao nosso redor. Então, você precisa manipular grandes quantidades de ar através das instalações de captura para extrair uma quantidade significativa de carbono”, diz Paul Halloran, do Instituto de Sistemas Globais de Exeter. “Nossa abordagem contorna esse desafio, permitindo que a vasta área de superfície do oceano faça o trabalho por nós.”





A tecnologia SeaCURE tornará, temporariamente, a água do mar mais ácida, o que ajuda a fazer com que o CO2 borbulhe e, em seguida, forneça um fluxo concentrado do gás para utilização e armazenamento. A água descarbonizada é liberada de volta para o oceano, onde absorve mais dióxido de carbono do ar.





A equipe SeaCURE, inicialmente, projetará uma planta-piloto para remover pelo menos 100 toneladas de CO2 por ano. “Trata-se de combinar e ampliar tecnologia comprovada e resolver problemas”, diz Halloran. “Com a otimização de cada etapa desse processo, esperamos desenvolver um modelo que torne isso comercialmente viável em larga escala.”

De acordo com o cientista, o único insumo exigido pelo SeaCURE, além da água do mar, é eletricidade – e a equipe usará o vento para alimentar o processo. “Combinando nossa compreensão do oceano com uma abordagem de engenharia escalável alimentada por energia renovável, o SeaCURE tem um potencial incrível para apoiar as ambições de zero carbono líquido do Reino Unido”, diz.