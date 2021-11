Greve de ônibus em BH segue suspensa, mas pode voltar na quinta (2/12)

Greve de ônibus em BH foi feita no início desta semana e durou dois dias (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









"No final da tarde o Setra nos chamou para uma reunião extraordinária e sinalizou que apresentará uma proposta com o índice de um possível reajuste entre segunda e terça-feira. Na quarta vamos levar em assembleia, ainda a definir os horários, para a categoria apreciar a proposta. Se não atender os anseios da classe trabalhadora, cruzaremos os braços na quinta-feira novamente", disse Paulo César.



Histórico

A greve, que foi iniciada na última segunda (25/11), foi suspensa na tarde do dia seguinte após promessa do Setra-BH de analisar os pedidos feitos pelo STTRBH e enviar uma contraproposta até a data de hoje, o que acabou ficando para a próxima semana, com o compromisso de que um possível reajuste salarial seja oferecido.





Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 9% (INPC mais as perdas dos últimos anos), tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete em caso de afastamento médico, remoção do banco de horas e o abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhorias no plano de saúde também fazem parte da negociação.



O Estado de Minas entrou em contato com o Setra-BH e aguarda retorno.

Uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) e o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH), que terminou no início da noite desta sexta-feira (26/11), decidiu que a greve de ônibus na capital mineira segue suspensa.No entanto, a paralisação pode acontecer na próxima semana se a proposta de reajuste dos salários não atender os anseios da categoria.