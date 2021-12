Trecho da BR-367 entre Almenara e Salto da Divisa é levado pela água

O trecho da BR-367, que estava com metade da pista destruída , foi levado de vez na madrugada desta quarta-feira (foto: Reprodução Redes Sociais)

As fortes chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira (01/12) na região do Alto Jequitinhonha, fizeram o Córrego do Padre transbordar e levar de vez o trecho da BR-367, no KM 03, entre Almenara e Salto da Divisa.