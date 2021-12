Mulher acha feto em freezer meses após receber 'pacote de carne' de vizinha

O caso aconteceu na Rua Falcão, no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro da capital mineira. Segundo a PM, a testemunha, de 56 anos, contou que recebeu o conteúdo de uma vizinha quando ainda vivia na Vila Bernadete, na mesma regional da cidade.De acordo com a polícia, a mulher contou que a vizinha, denominada 'Grazi', lhe pediu para guardar o que seria uma carne, já que não tinha geladeira. Sem saber do que se tratava, a testemunha atendeu ao pedido, mas se incomodava com o fato de a vizinha nunca buscar o alimento em sua casa.Desde então, a mulher se mudou para o Flávio Marques Lisboa e levou consigo a carne. Nessa terça, porém, ela disse à polícia que decidiu reorganizar a geladeira e se deparou com o feto.Conforme o boletim de ocorrência, a mulher repassou aos policiais o telefone de Grazi, a partir do qual a testemunha conversava com a suspeita na tentativa de convencê-la de buscar a carne.Segundo a mulher, Grazi tem cabelos ondulados pretos, é um pouco obesa, preta e tem cerca de 1m60. A PM informou que acionou a perícia da Polícia Civil, que não soube identificar o sexo do feto, já que ele estava bastante congelado.A ocorrência seguiu para a Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.