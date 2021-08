Bombeiros retiram feto de córrego em Ituiutaba

Bombeiros retiram feto encontrado por morador em um córrego (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação )

do 2º Pelotão Militar de, na Região do Triângulo Mineiro, foram acionados, na manhã desta quinta-feira (12/8), por um morador que visualizou umdentro doSão José.





Os militares foram até o local e encontraram o corpo a uma profundidade de aproximadamente meio metro.



Eles utilizaram equipamentos de proteção para entrar no córrego e fazer a remoção do feto.





De acordo com os bombeiros, até o momento nenhum responsável pelo ato foi localizado. A Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local da ocorrência para começar os procedimentos de investigação do caso.

