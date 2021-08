Incêndios em vegetação em Minas Gerais preocupam Corpo de Bombeiros

O fogo em Itajubá ameaçava chegar à prefeitura da cidade (foto: CBMMG)

Minas Gerais está queimando. Nas últimas 24 horas, oito chamados de incêndios em matas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, sendo quatro em Araxá, dois em Tupaciguara, um em Alfenas e um em Itajubá.

Bombeiros de Araxá, no Alto Paranaíba, tiveram um plantão agitado. A predominância das ocorrências, como o período do ano é o de estiagem, foi, novamente, os incêndios em vegetação.

Os dois mais preocupantes ocorreram às margens da rodovia BR-452, no Distrito Industrial e em três fazendas, na altura do KM 25 da rodovia MG-428, sendo uma delas de propriedade da empresa de fertilizantes Mosaic.



No combate aos incêndios, os militares tiveram apoio de maquinário e pessoal advindos dos produtores rurais e de brigadistas da empresa Mosaic, para controlar os vários focos de incêndio no local.

Em virtude dos incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar de Araxá emitiu um alerta à população local para que evite utilizar fogo para limpeza de terrenos, principalmente nessa época seca do ano, pois a probabilidade de se transformar em incêndio é alta, além de ser considerado crime ambiental.

Fogo também em Tupaciguara

Em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, os bombeiros da cidade vizinha Araguari foram acionados para uma fazenda onde havia um incêndio em vegetação. Quando chegaram ao local, comprovaram que se tratava de um incêndio de grandes proporções que atingiu a mata ciliar e a vereda.



O fogo foi combatido com técnicas de ataque direto com uso de abafadores, e ataque indireto fazendo uso dos aceiros naturais da região. A área queimada é de aproximadamente 20 hectares. O combate demorou cerca de oito horas. Uma jararaca foi encontrada morta, queimada.

Na rodovia MGC-452, entre Tupaciguara e Araporã, bombeiros de Araguari foram acionados para o combate a outro incêndio em vegetação. No local, chamas de grandes proporções, onde os militares contaram com o apoio de um trator, um caminhão pipa para debelar o fogo. A área atingida é estimada em 50 hectares.



Alfenas

Bombeiros da cidade do Sul de Minas foram chamados para combater uma série de incêndios em matas. O de maior demanda foi no bairro Distrito Industrial. Os militares gastaram cerca de três horas para debelar as chamas. Um total de 10 mil metros de área verde foi destruído.



Itajubá

Um pasto e parte da vegetação natural foram destruídos pelo fogo na cidade de Itajubá, também no Sul de Minas. O incêndio ocorreu na noite de terça-feira (3/8) e foram necessárias duas horas para que as chamas fossem debeladas. Estima-se que a área queimada ultrapassa 20 hectares.