Bombeiros salvam garça presa há 4 dias em árvore de 30m de altura

Garça presa a cerca de 30m de altura foi resgatada e encaminhada para avaliação veterinária antes de ser solta (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

garça foi salva pelos bombeiros após ficar quatro dias agonizando, presa, no alto de uma árvore de eucalipto, a cerca de 30 metros de altura. Os militares fizeram o linha de pipa. Umafoipelos bombeiros após ficar quatro dias agonizando,, no alto de uma árvore de eucalipto, a cerca de 30 metros de altura. Os militares fizeram o resgate da ave nessa quarta-feira (11/8) e informaram que o animal ficou preso em uma

Para salvar a garça, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura. Foi feita a ancoragem do galho em que se encontrava a ave para o corte ser realizado e, na sequência, a descida controlada do pedaço da árvore seccionado. No final do salvamento, as linhas foram desenroscadas da garça.

A ave foi entregue à polícia militar ambiental, que se incumbiu de encaminhá-la para avaliação veterinária antes da realização da soltura no ambiente natural.