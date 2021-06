Cães resgatados em rodovia, Pretinha e Tilápia são encaminhados para adoção

Quando os animais estão saudáveis e prontos para ganhar alta, eles entram na fila de adoção até que alguém se disponibilize a adotá-los. No momento há dois cães disponíveis para adoção, que encontram-se na Clínica Late e Mia, em Pouso Alegre. Os animais são duas fêmeas com cerca de um ano de idade.



Quem tiver interesse na adoção pode entrar em contato através do número (35) 3421-7030. No ato da adoção, deve ser apresentado um documento pessoal (como RG ou CNH). O candidato assina um termo de responsabilidade.

A adoção deve ser realizada em horário comercial (de 8h às 18h) ou pode ser agendada diretamente com a equipe da clínica. O local para a retirada dos pets é na Avenida Coronel Porfírio Ribeiro de Andrade, 365, Bairro Fátima I, em Pouso Alegre.

Caso alguém se identifique como tutor de algum dos animais, é preciso mostrar um documento que comprove a propriedade, como por exemplo, uma foto ou carteira de vacinação do pet.

Além dos cachorros, a concessionária também já resgatou gatos, cavalos e animais silvestres, como capivaras, corujas e cachorros do mato.

A iniciativa faz parte da campanha "Me Adota", da Concessionária Arteris Fernão Dias, em queabandonados na rodovia sãoe enviados para veterinários de Pouso Alegre. Lá os pets recebem todos os cuidados e depois são disponibilizados àDe acordo com a Arteris, a campanha será veiculada também no twitter para que os animais encontrem novos lares.A concessionária reforça que a maior parte das ocorrências são relacionadas ao abandono dos animais, o que pode ser caracterizado como maus tratos, crime que está previsto no Artigo 32 da Lei 9605/98, sobre Crimes Ambientais, e que prevê detenção de três meses a dois anos e multa.%u202F