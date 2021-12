Cabo de aço se rompe e gaiola de guindaste mata homem

Trabalhador de 57 anos morreu no local (foto: Varginha 24Hrs/Divulgação)

O cabo de aço de um guindaste se rompeu e a gaiola do equipamento matou um homem de 57 anos na manhã desta quarta-feira (1/12), em Varginha, no Sul de Minas. O acidente aconteceu em uma empresa de material de construção. O expediente foi suspenso em luto à vítima.

O procurador explica que o material estava em dia, com revisão atualizada, além de todas as exigências de segurança. “Foi uma fatalidade. Em 35 anos de empresa, isso nunca aconteceu. Ele era um trabalhador antigo. Não sabemos o que causou o acidente. A perícia esteve no local”, ressalta.



Empresa fica no Bairro Industrial JK em Varginha (foto: Varginha 24Hrs/Divulgação)



A identidade da vítima não foi revelada. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Varginha. Segundo o procurador, uma psicóloga da empresa vai atender a família da vítima. “Ele era casado e tem um filho que mora no exterior”, explica.

Ainda de acordo com o procurador, o expediente desta quarta-feira (1/12) foi suspenso em luto ao trabalhador. “O dono da empresa estava aos prantos. Uma empresa muito antiga e a maioria dos trabalhadores estão no local há muito tempo.”