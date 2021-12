Chuva deve dar trégua na festa de possível título do Atlético em BH

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período da tarde é de céu nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva a qualquer momento em BH."Por volta das 15h50, já chovia forte na Serra do Curral e na Serra da Moeda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, a chuva deve começar por volta das 16h mas não deve se estender até depois das 19h", disse o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20mm a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sexta-feira (3/12).A mínima de BH foi de 17,6°C na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima ficou em torno de 30.1°C.