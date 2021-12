BH tem novo alerta de pancadas de chuva nesta quinta (2/12)

Clima na capital mineira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta, na tarde desta quinta (2), para a possibilidade de pancadas de chuva (20mm a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sexta-feira (3/12).Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período da tarde deve ser de céu nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva a qualquer momento em BH.Nas regiões Norte, Noroeste e Central mineira devem ocorrer também chuvas mais intensas no início da noite. Já nas demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada."As chuvas ainda devem permanecer em Minas até sábado (4/12), e começam a perder força a partir do domingo (5/12)", explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo."Porém, no início da próxima semana, há uma chance remota de ocorrer chuvas na capital mineira", destaca Claudemir.A mínima de BH foi de 17,6°C na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima deve ficar em torno de 29°C.- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. %u2800- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. %u2800 - Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800- Atenção especial para áreas de encostas e morros. %u2800- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. %u2800- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.