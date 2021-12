Chuva em BH: córrego transborda na Vilarinho, mas piscinão evita dano pior

A chuva da madrugada desta segunda-feira (6/12) causou transtornos aos moradores da Região de Venda Nova, na capital mineira. A Avenida Vilarinho foi alagada novamente depois do transbordamento do córrego Vilarinho.

Comerciantes da avenida relataram que a água invadiu estabelecimentos, mas, diferentemente de outras enchentes, abaixou rapidamente. Isso foi possível com as obras que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está fazendo na região para conter os alagamentos, chamadas de "piscinão do Kalil".