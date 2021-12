Acidente em rodovia deixa vítima presa às ferragens

Caminhão que transportava tomates tomou na BR-146 deixando motorista preso às ferragens (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na BR-146, rodovia que liga Guaxupé a São Pedro da União, próximo a um radar, local conhecido como "Serrinha de São Pedro da União". Um homem, de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, ficou preso às ferragens de um caminhão em um acidente, nesse domingo (5/12).O veículo, que transportava uma carga de tomates, aparentemente teve problemas nos freios e tombou na pista. A causa do acidente ainda será apurada pela Perícia Técnica da Polícia Civil.Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na BR-146, rodovia que liga Guaxupé a São Pedro da União, próximo a um radar, local conhecido como "Serrinha de São Pedro da União".









De acordo com o CBMMG, o condutor do veículo estava sozinho no caminhão e, apesar da gravidade do acidente, ele foi resgatado consciente, orientado e aparentemente sem fraturas ou ferimentos graves.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen