Maior presépio itinerante do Brasil é montado em Caeté

Presépio montado em Caeté tem 200 peças móveis em tamanho real e veio do Rio de Janeiro (foto: Marcos Figueredo/Prefeitura Municipal de Caeté) O maior presépio em tamanho real com peças móveis do Brasil está em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A cidade já montou a estrutura, mas a inauguração será no próximo sábado (11/12), a partir das 18h, na Praça Dr. João Pinheiro, com apresentação de corais no Centro Histórico de Caeté.

A estrutura é constituída de 200 peças soltas em tamanho real e alguns personagens têm até 1,70m de altura. Montado, ele ocupa uma área de mais de 200m². A reprodução do nascimento de Jesus foi idealizada pelo Padre Wanderson Guedes, caeteense, mas que exerce o presbitério no Rio de Janeiro. Originariamente a obra fica todos os anos, no período natalino, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), mas este ano ela foi trazida para enfeitar a cidade mineira.A estrutura é constituída de 200 peças soltas em tamanho real e alguns personagens têm até 1,70m de altura. Montado, ele ocupa uma área de mais de 200m². A reprodução do nascimento de Jesus foi idealizada pelo Padre Wanderson Guedes, caeteense, mas que exerce o presbitério no Rio de Janeiro.





O presépio montado em Caeté tem peças soltas e, portanto, pode ser montado em outra localidade, assim, ele está sendo considerado o maior presépio itinerante em tamanho real do Brasil.



Em Grão Mogol, no Norte de Minas, há o Presépio Permanente Mãos de Deus, também em tamanho real, um conjunto de 16 peças tendo o título de maior presépio a céu aberto do mundo. O do Norte de Minas, no entanto, é fixo.



Em cada natal, o presépio do Padre Wanderson adota uma temática diferente, sempre revelada em sua estreia. Já foram abordados, nos anos anteriores, temas como o racismo, preservação da Amazônia e violência contra a mulher. Para este ano, o tema ainda é segredo e os visitantes só conhecerão a partir de sábado.



Para realizar o transporte das peças, a Prefeitura de Caeté providenciou cinco caminhões baús. Na Praça central, foi montada uma estrutura com um tablado em madeira de 300m² para acomodar as peças.



"É uma honra para todos nós poder contar com esta verdadeira obra de arte que, além de deixar o povo de Caeté muito feliz e orgulhoso, atrai os olhares de todo país para nossa cidade. Depois de passarmos pelo período mais crítico da pandemia, é um prazer poder receber turistas, ainda mais para conhecer este presépio maravilhoso que conta a história mais preciosa da humanidade. Nós nem havíamos terminado sua montagem e já começamos, no último fim de semana, a receber visitantes, dada a grande repercussão que tivemos pela divulgação na internet”, conta o prefeito de Caeté, Lucas Coelho.



Programação natalina



Além da inauguração do presépio, Caeté terá como parte da programação do ‘Natal dos Sonhos’, feiras de artesanato. Na próxima sexta-feira (10/12) e sábado (11/12), o grupo Mãos que Criam fará a exposição de trabalhos manuais. No outro fim de semana, sábado (18/12) outra feira de artesanato estará na Praça Dr. João Pinheiro, das 12h às 18h. No mesmo dia, no Ginásio Poliesportivo, das 13h às 17h, haverá o Natal das Crianças, com doação de brinquedos, roupas e distribuição de guloseimas.