Iepha lança cadastro de presépios e lapinhas de Minas Gerais

Em Coronel Xavier Chaves, na Região do Campo das Vertentes, a tradição dos presépios se renova com arte (foto: Eugênio José dos Santos/Divulgação ) Os mineiros, em casa, nas igrejas ou nos espaços públicos, começam uma das atividades mais tradicionais da temporada natalina: a montagem dos presépios. Para valorizar ainda mais a arte que reúne as famílias e amigos, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Gerais), em parceria com os municípios, dá início ao Cadastro de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais 2021, que resulta num guia on-line de visitação









Em sua sexta edição, a iniciativa, consiste numa ação de salvaguarda das Folias de Minas, reconhecidas desde 2017 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Minas Gerais.





Para acompanhar



Os presépios cadastrados poderão ser acompanhados virtualmente por meio de fotos divulgadas no site e nas redes sociais do Iepha. Para participar do roteiro de visitação, os municípios devem preencher o formulário até 6 de dezembro no site do Iepha. Os municípios que cadastrarem seus presépios serão pontuados no Programa ICMS Patrimônio Cultural.





A ação entra de forma especial na programação dos 50 anos do Iepha e conta com a participação dos municípios mineiros na divulgação, como reforça o diretor de Promoção do instituto, Luis Mundim. “É muito importante que os municípios divulguem seus presépios também nas redes sociais usando as hashtags #presepioselapinhasiepha #iephamg50anos.”

Tradição

Os presépios recebem visitas até 6 de janeiro, data em que se comemora o dia de Santos Reis. As folias se tornaram uma tradição expressiva no Brasil e, especialmente em Minas, onde a celebração encontrou terreno fértil, fincando raízes em todo o estado, e se perpetuando ao longo dos séculos. O Iepha-MG mapeou, com a ajuda das prefeituras municipais, mais de 1,8 mil grupos em atividade no estado. Um dos destaques é o presépio feito em pedra, em Coronel Xavier Chaves, na Região do Campo das Vertentes.





Serviço: Cadastro de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais 2021









Quando: até 6 de dezembro