Valadares retoma o Natal Iluminado

As micro lâmpadas já estão sendo instaladas nas árvores da Avenida Minas Gerais (foto: Divulgação ACEGV) Com os números da pandemia do novo coronavírus 'sob controle', a Prefeitura de Governador Valadares e a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACEGV) vão realizar um dos eventos de maior sucesso na região Leste de Minas, o Natal Iluminado. As micro lâmpadas começaram a ser instaladas nas árvores da Avenida Minas, área central da cidade. E nos próximos dias, as árvores de natal gigantes serão instaladas na Praça dos Pioneiros.

"Sabemos a dificuldade que o comércio e todos os empresários estão enfrentando em praticamente todos os setores, e por isso decidimos fazer o Natal Iluminado”, afirmou Jackson Lemos, presidente da ACEGV, certo da importância dessa decoração como incentivo às vendas de final de ano na cidade.



Quem passa pelo centro de Governador Valadares já vê o movimento para a chegada da festa mais esperada do ano, que mais uma vez será iluminada, trazendo de volta a magia do natal que teve que ser 'apagada' em 2020, por conta da pandemia.



A decoração que começa na Avenida Minas Gerais, incluiu também a Praça Serra Lima, e vai até a Praça Vereador Mário Rocha, em frente a agência do Banco do Brasil, passando pela Praça dos Pioneiros e Praça da Bíblia.



A Praça de alimentação e os eventos paralelos, saem da Avenida Minas Gerais, para não bloquear o trânsito, acesso dos moradores da Ilha dos Araújos ao centro, e vão acontecer na Rua Peçanha. Um projeto mais robusto vai tomar conta do canteiro central da Avenida Minas Gerais, que vai ganhar cores, com flores e muita luz.



“O Natal Iluminado, assim como tudo nesse país, nesse momento, ficou bem mais caro, porque a maior parte do material é importado e o dólar está alto, mas eu não tenho dúvidas que é um investimento que vale a pena, prova disso é que ele é todo feito pelos empresários”, explicou Jackson Lemos.

O projeto, segundo Jackson Lemos, é uma parceria da ACEGV com os seus associados. “Nosso objetivo é incentivar o comércio e fomentar a economia fazendo valer a máxima de que somos um polo regional, eu tenho certeza de que vamos conseguir”, afirmou.



Preocupados com as questões de segurança sanitária e em manter em baixa os números da COVID-19, a ACEGV e a PMGV vão espaçar mais as árvores de natal que serão colocadas na Praça dos Pioneiros, e levar algumas para a Praça Vereador Mário Rocha, evitando ao máximo as aglomerações.



“Sabemos que as pessoas estão sedentas por uma oportunidade de sair de casa. A Pandemia foi e está sendo difícil para todos, então queremos oferecer a maior segurança possível aos nossos cidadãos’, disse Jackson Lemos.

A Prefeitura também abriu inscrições para as apresentações culturais que serão feitas por artistas de Governador Valadares. As inscrições podem ser feitas até o dia 23/11, pelo e-mail smcelcultura@gmail.com