Programa de sustentabilidade no campo volta às escolas depois de 11 anos

A professora Eliana e o aluno Edisley, de Capitólio, na noite de entrega do prêmio em BH, há 11 anos (foto: Arquivo pessoal)

Dificilmente dezembro de 2010, no Sesc de Belo Horizonte, sairá da memória da professora Eliana Cristina Costa e do estudante Edisley Rodrigues, à época com 14 anos, aluno do 9º ano da Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira, de Capitólio, Sudoeste de Minas Gerais.



Foi nessa época que a mestra e o aluno receberam um notebook cada pela vitória no Programa Semeando, criação do Sistema da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Fameg), que retorna em 2022 com a parceria do Sebrae, para levar às crianças e educadores uma compreensão crítica e global sobre a importância do agronegócio e a relação campo-cidade.



“A minha experiência com o Programa Semeando foi ótima. Desde o início participei de capacitações e desenvolvi as atividades em sala de aula, incentivava os alunos, conscientizava sobre a importância da preservação e cuidado com 'nossa casa', que é o meio ambiente”, conta a professora de Ensino Religioso e que era supervisora do programa na época.



“Quando a redação de Edisley foi selecionada, ficamos muito felizes, pois o aluno sempre foi muito dedicado, estudioso e responsável, e participar em BH da premiação foi maravilhoso, com certeza está na nossa memória afetiva, o carinho de como tudo aconteceu”, conta. A professora leciona na mesma escola e Edisley foi para Ouro Preto cursar engenharia.



Outros professores e alunos podem começar a sonhar como o que Eliana e Edisley passaram. Nesse retorno, depois de 11 anos, o Semeando pretende estimular a formação de futuros cidadãos, conscientes da importância da preservação ambiental, sustentabilidade do sistema e visão empreendedora. As ações serão direcionadas a alunos e professores do Ensino Fundamental das escolas municipais e estaduais de Minas.



Juntos, os alunos e professores serão orientados para gerar valores e atitudes para que os pequenos atuem com empreendedorismo no desenvolvimento de iniciativas coletivas locais e na conservação e utilização adequada dos recursos naturais.



Segundo a gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social, Liziana Rodrigues, o Programa Semeando fez um trabalho maravilhoso levando conhecimento sobre o agro brasileiro e estimulando jovens e crianças a seguir este caminho de formação.



“Hoje, com todas as mudanças no mercado de trabalho e tantas notícias distorcidas sobre o agronegócio, é fundamental retomarmos as atividades do programa. Queremos plantar a semente de conhecimento para colher um futuro de qualidade para a produção rural”, disse.



O Semeando acontecerá entre fevereiro e novembro de 2022. Ao final do programa, os alunos participarão de um concurso cultural com desenho e redação. Os alunos e professores vencedores, ou seja, o 1º lugar do concurso de redação e o 1º lugar do concurso de desenho, das 10 regionais do Sistema Faemg, receberão um tablet como prêmio.