Minas: prazo para cadastro escolar 2022 na rede pública termina nesta sexta

Além dos estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), as vagas contemplam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Ensino Profissional. O Cadastro Escolar 2022, por meio do Sucem, é destinado aos alunos que vão ingressar na rede pública de ensino ou que precisam mudar de escola no próximo ano e não renovaram sua matrícula.