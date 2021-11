Escola estadual em BH suspende aulas presenciais após suspeita de COVID-19

Comunicado enviado à comunidade escolar (foto: Reprodução) A Escola Estadual Paschoal Comanducci, no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte, teve as aulas presenciais suspensas após suspeita de casos de COVID-19 no local. A medida foi comunicada à comunidade escolar nesta quinta-feira (25/11).









"Por medida preventiva e em cumprimento ao protocolo sanitário, informamos que as atividades presenciais estarão suspensas pelo período de 14 dias, tendo em vista os casos suspeitos de COVID-19 no ambiente escolar. Ressaltamos que as atividades presenciais retornarão no dia 9/12/2021", diz o comunicado.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) esclareceu que o protocolo prevê a suspensão das aulas quando 'há mais de um caso suspeito e com diagnóstico confirmado de covid-19 em uma mesma turma, turno ou escola'.





A quantidade de casos suspeitos ou confirmados na escola não foi informada. Os alunos seguem realizando atividades durante a suspensão.





Veja a nota na íntegra:





"A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) esclarece que o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), prevê a suspensão das atividades presenciais por 14 dias, quando há mais de um caso suspeito e com diagnóstico confirmado de covid-19 em uma mesma turma, turno ou escola. Cada situação é analisada de forma específica, migrando o atendimento aos alunos para o regime remoto em todos os casos necessários.





O cumprimento do protocolo é extremamente importante para manter a segurança dos servidores e alunos da rede estadual. A Vigilância Sanitária e autoridades em saúde de cada município é quem conduz a investigação epidemiológica e orienta os gestores na aplicação do protocolo de suspensão de aulas.





Seguindo as orientações da SES/MG, o atendimento na Escola Estadual Paschoal Comanducci, em Belo Horizonte, foi suspenso preventivamente nesta quinta-feira (25/11). A medida foi tomada após o monitoramento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Os servidores já foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. As atividades presenciais na unidade estão previstas para retornar no dia 9/12 e os estudantes seguem desenvolvendo as atividades de forma remota."





