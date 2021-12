São Tomé das Letras cancela réveillon e carnaval de 2022

Principal motivo da suspensão é a chegada da variante ômicron no país, diz a Prefeitura de São Tomé (foto: Prefeitura de São Thomé das Letras/Reprodução)

A Prefeitura de São Tomé das Letras, no Sul de Minas, cancelou nesta sexta-feira (10/12) o réveillon, o pré-carnaval e o carnaval de 2022. Porém, a entrada de visitantes no município continua liberada.

Segundo o Executivo, o decreto promulgado pelo Gabinete de Crise Municipal decidiu pela suspensão das festividades no ano que vem por causa da presença da nova variante da COVID-19 no país, a ômicron.

O Gabinete de Crise acredita que a presença da nova variante no país pode produzir "resultados catastróficos”.

No documento, o prefeito Tome Alvarenga (MDB) considera que a aglomeração, a condição de cidade turística e o risco potencial do aumento no número de casos,

são fatores que explicam o cancelamento das festividades.

“Excetua-se, o funcionamento de bares e restaurantes, estando liberada a venda de ingressos e mesas para apresentação de música ao vivo, desde que em conformidade com os protocolos sanitários”, explica o decretoa prefeitura em nota.

Com isso, o comércio poderá funcionar normalmente nessas épocas, desde que cumpra todas as normas sanitárias vigentes.

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de comunicação, para saber o posicionamento da chefe de Departamento de Turismo de São Tomé, Carla Gonzalez, mas não obteve retorno.

Nota da Prefeitura de São Thomé das Letras

“O Gabinete de Crise Municipal decidiu pela suspensão das festividades em comemoração ao Réveillon, Carnaval Antecipado e Carnaval 2022.

O Gabinete de Crise acredita que a presença já confirmada da nova variante do Covid-19 no país, pode produzir resultados catastróficos, uma vez que os estudos sobre ainda é muito recente, a Prefeitura entende que neste momento, não é prudente arriscar.

Entretanto, a cidade se manterá aberta aos turistas e visitantes e os comerciantes poderão trabalhar, desde que em cumprimento à todas as normas e protocolos sanitários vigentes no Município.

Nossa equipe de fiscalização está à disposição dos comerciantes e dos cidadãos em geral, para sanar eventuais dúvidas.”