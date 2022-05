Após incêndio, tradicional Bar do Bigode reabre neste sábado em BH

Omar Ferreira Cunha, o Bigode, proprietário do bar localizado no Prado, Região Oeste de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) “Se em Minas não tem mar, nós vamos para o bar”, é uma das frases mais conhecidas na boemia belo-horizontina. Conhecida como a “cidade dos botecos”, a capital mineira abriga dezenas de bares tradicionais, que acompanham gerações e constroem a memória afetiva da população.

Este é o caso do Bar do Bigode, no Bairro do Prado, região Oeste de Belo Horizonte. Localizado na esquina das ruas Cuiabá e Esmeralda, o estabelecimento reabrirá as portas neste sábado (7/5), após dez meses fechado. Em julho do último ano, o local foi consumido pelas chamas após um incêndio causado pelo rompimento de uma mangueira de um botijão de gás.





“Será como antes, a essência do boteco continuará a mesma”, afirma Omar Ferreira Cunha, de 65 anos, conhecido também como Bigode. Proprietário do boteco, que leva seu nome, ele relembra emocionado os dias difíceis que enfrentaram após o incêndio. “Primeiro a pandemia, depois o incêndio. Nós nos mantivemos de pé graças a ajuda de muita gente boa”, desabafou.

Faixa anuncia a reabertura do bar, no próximo sábado, a partir do meio-dia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





No mesmo ponto há 37 anos, o incidente rapidamente mobilizou a comunidade que realizou uma vaquinha para ajudar a custear a reforma. “Em menos de 48 horas já tínhamos R$ 50 mil”, relatou Bigode. O valor foi usado para parte da reforma e para manter o salário dos seis funcionários que, segundo o proprietário, “nunca deixaram de receber”.





O restante necessário para a revitalização foi custeado pela construtora MRV e pelo próprio Bigode.





Recomeço





Embora com uma decoração um pouco diferente, as charmosas mesinhas na calçada devem voltar a compor a fachada do boteco. Para os saudosistas dos famosos tira-gostos, Bigode garante: “o cardápio seguirá o mesmo”. Para acompanhar a cerveja gelada, o carro-chefe da casa: rabada com batata ou feijoada.

Esquina das ruas Cuiabá e Esmeralda, com mesinhas na calçada do bar (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





A reinauguração, marcada para começar ao meio dia de sábado, contará com música ao vivo e barraquinhas de comida na rua. “É tudo muito gratificante, será um dia de muita alegria”, compartilhou, com ansiedade, o proprietário. O boteco funcionará de domingo a domingo - durante a semana, há também a opção de pratos feitos no almoço.





Durante o evento serão arrecadados alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas ao grupo Amor nos Uniu, que entrega mensalmente refeições a pessoas em condição de rua e instituições de caridade em Belo Horizonte.



Relembre o incêndio:

Fogo destrói tradicional Bar do Bigode, no Bairro Prado, em Belo Horizontehttps://t.co/95gZcOiUhH pic.twitter.com/s9oHj9aOof %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 2, 2021