Santa Luzia: casa de três andares é parcialmente destruída por incêndio

Bombeiros permanecem no local resfriando imóvel (foto: Noticiando Santa Luzia/Reprodução)

Uma casa de três andares foi parcialmente destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (25/4), em Santa Luzia, na Grande BH. As chamas teriam começado no ar condicionado de um quarto do terceiro andar do imóvel, localizado na Rua Olegário Maciel, no Bairro São Benedito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O combate às chamas foi feito rapidamente, pois nas proximidades há um depósito de gás. A Polícia Militar apoia a operação controlando o trânsito pesado no retorno para casa.

Ainda conforme os militares, o cômodo incendiado desabou. Eles permanecem no local resfriando o ambiente. A Defesa Civil Municipal é aguardada para avaliar a estrutura do imóvel.