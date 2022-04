Dois homens tentam furtar armas de viatura policial e um deles acaba preso

O suspeito detido foi levado para a Delegacia de Plantão da PC de Frutal (foto: PMMG/Divulgação)

Homem foi preso após ser visto por policiais militares tentando abrir uma viatura policial, ao lado de comparsa, supostamente para furtar duas carabinas 556 e uma espingarda calibre 12.

A inusitada ocorrência aconteceu no início da madrugada de ontem (24/4), em Frutal, no Triângulo Mineiro, no entorno da Praça Alcides de Paula Gomes, região central.

Segundo o registro policial, a dupla se aproveitou do momento em que a viatura estacionou ao lado da praça para abordar três pessoas que estavam mexendo em bicicletas trancadas.

Entretanto, a dupla foi vista pelos militares tentando forçar o trinco da porta da viatura. Desta forma, os policiais correram em direção aos suspeitos dando ordens de parada e posição de busca. Um deles conseguiu fugir e o outro acabou detido.

Ainda conforme a PM, o suspeito detido resistiu à abordagem e prisão, mas acabou dominado e algemado.

Levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal para as demais providências, o preso já possuía passagens policiais por lesão corporal e tráfico de drogas.

Segue rastreamento da PM para prender o suspeito foragido.