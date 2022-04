Detran tem serviços paralisados até quinta-feira por furto de cabos

BE

Quem foi ao Detran do Bairro Funcionários nesta segunda (25) de manhã foi surpreendido pela unidade sem energia elétrica (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O funcionamento da sede do Detran na Rua Bernardo Guimarães, bairro Funcionários, Centro-Sul de BH, pode ficar comprometido até quinta-feira (28), quando a Polícia Civil espera restabelecer os serviços na unidade. Na madrugada desta segunda (25), cabos da rede elétrica do prédio foram roubados , deixando a unidade sem energia.









A polícia informou ainda que adotou as providências cabíveis para apurar a autoria do crime e restabelecer o funcionamento do Detran.





É a segunda ocorrência de furto de cabos em menos de 48 horas em BH. No último sábado (23) um homem foi preso e ficou ferido ao tentar roubar cabos elétricos do tradicional hotel Othon Palace , no Centro da capital.





De acordo com dados da Cemig, Copasa e BHTrans, crimes dessa natureza cresceram em 2022 . O furto dos cabos causa, além de prejuízo financeiro aos cofres públicos, problemas de fornecimento de energia e água, atrapalham o trânsito e comprometem até mesmo o transporte, no caso de fios roubados do Metrô de Belo Horizonte.