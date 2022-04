Câmera flagra onça rondando condomínio de Uberlândia

Onça andava na zona urbana de Uberlândia sem preocupações (foto: Reprodução/redes sociais)



Uma onça foi flagrada por câmeras de segurança de um condomínio no perímetro urbano de Uberlândia, no Triângulo Mineiro (veja vídeo abaixo). O animal, que pode chegar a 100 kg, não atacou nenhuma pessoa, mas sua presença alertou a segurança do local e a Polícia Militar de Meio Ambiente, que foi notificada.

O flagrante aconteceu no sábado (23/4), mas as imagems passaram a circular por redes sociais nesta segunda-feira (25/4). No vídeo, a onça sussuarana é vista andando sem grandes preocupações por uma rua ao lado do Bairro Granja Marileusa, Zona Leste da cidade.



Era madrugada e o animal não ameaçava ninguém. Depois de se aproximar da câmera, ela foi embora.









Como essa onça roda por mais de 50 quilômetros quadrados no entorno de seu habitat, não é de se estranhar que ela chegue próximo da cidade em áreas periféricas. Próximo do local, há grande área de mata de cerrado e, segundo a PM de Meio Ambiente, a sussuarana poderia estar em busca de alimento ou buscando parceira para acasalamento.

Não houve a captura do felino, mas a PM informou que foi avisada pela segurança da área do condomínio e está de prontidão junto à empresa contratada para, se houver necessidade, atender rapidamente para captura.