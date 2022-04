Furto de cabos deixa Detran sem luz em BH e atividades são suspensas

Unidade do Detran, no bairro Funcionários, Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/E.M/D.A Press ) Em Belo Horizonte, os ladrões não têm respeitado nem mesmo os órgãos policiais. Na madrugada desta segunda-feira (25/4), os cabos de energia do Detran-MG (Departamento Estadual de Trânsito) foram furtados. A sede do Detran fica na Rua Bernardo Guimarães, bairro Funcionários, região Centro-Sul da capital mineira,





A orientação para as pessoas que estão indo ao Detran é que retornem amanhã ou ao longo da semana. A previsão, segundo a Polícia Civil (PCMG), é que o serviço de energia seja restabelecido pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) na noite desta segunda.









Este é o segundo caso de roubo de cabos de cobre em menos de 48h em Belo Horizonte. No último sábado, um homem foi preso após furtar o antigo hotel Othon Palace, na Avenida Afonso Pena , no centro da cidade. Neste caso, o crime terminou na explosão do sistema elétrico.

População prejudicada

Sem os cabos de energia, a unidade do Detran teve as atividades suspensas. O departamento é responsável pela aplicação de exames para habilitação de novos condutores; emissão, retirada e reciclagem da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); exames médicos e infrações de trânsito.





Furto de cabos de energia afetaram o funcionamento do departamento nesta segunda (foto: Leandro Couri/E.M/D.A Press )



De acordo com a Polícia Civil, as provas de legislação para candidatos à CNH foram canceladas e serão remarcadas em "data oportuna".





Sem aviso prévio, no entanto, a população encara uma “viagem perdida” ao local. “Eu vim resolver uma questão com minha carteira de motorista, somente quando cheguei no prédio que constatei que não tinha energia”, relata a belo-horizontina Aline Rise.





Em entrevista ao Estado de Minas, uma guardadora de carros que trabalha em frente à unidade afirma que crimes desta natureza são comuns no quarteirão. A senhora, que preferiu não se identificar, citou outros três roubos de cabos em comércios próximos. “Não tem câmera nessa rua”, ressaltou.





A reportagem entrou em contato com o Detran e aguarda um retorno.