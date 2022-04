MP combate furto e roubo de animais em Minas Gerais e em São Paulo

Animais furtados e roubados no Sul de Minas foram recuperados (foto: MPMG divulgação)

O Ministério Público deflagrou, nesta quinta-feira (07/04), a Operação Carcará para combater furtos e roubos de animais. Um grupo criminoso é suspeito de agir no Sul de Mina e em São Paulo. A quadrilha teria alugado um sítio em Carmo da Cachoeira para guardar o gado, que era transportado em caminhão-baú para disfarçar o crime.



“A operação foi denominada Carcará em referência à ave que fica espreitando suas presas. Ela partiu no momento em que aconteceu um furto de gado em Minduri, que pertence à comarca de Cruzília, no Sul de Minas. Então passamos a investigar e monitorar os dois suspeitos que foram presos, no começo do ano passado”, explica Leandro Pannain Rezende, promotor de justiça.



Depois de um ano investigando, a policia conseguiu detalhar a ação dos envolvidos. "A organização criminosa era totalmente sofisticada. Ela usava caminhão-baú na madrugada para colocar o gado furtado de fazendas às margens da rodovia Fernão Dias", diz.

Segundo o promotor, cerca de 200 cabeças de gados foram furtadas em Minas Gerais. "Eles eram extremamente articulados. Eles alugaram uma propriedade em Carmo da Cahoeira para guardar esse animais. Também alugavam carros usados para escolta e se comunicavam por rádio para saber se o caminho estava livre e não tinha polícia", ressalta.



Quadrilha com braço em São Paulo

O Ministério Público informou que o bando tinha integrantes em São Paulo. "Parte desses integrantes agiam por lá e chegaram a furtar cerca de 500 cabeças de gado, com mais de R$ 1 milhão em prejuízo", afirma.



Na ação desta quinta-feira (07/04), seis pessoas foram presas, sendo dois envolvidos em Três Corações, um em Carmo da Cahoeira e os demais em Nazaré Paulista e em Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo. Um veículo foi apreendido e animais recuperados.



"Um dos envolvidos já está preso em Betim. Entre os detidos hoje está o integrante chefe da quadrilha. Esses envolvidos foram levados para a delegacia, já com mandado de prisão decretado", diz.