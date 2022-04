Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros, Brasília de Minas, Monte Azul e Salinas, na Região Norte de Minas (foto: Receita Estadual / Divulgação)

Ministério Público, Receita Estadual e Polícia Militar de Minas Gerais deflagraram a Operação Hangover, na manhã desta quinta-feira (7), e cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. O objetivo é combater o crime de sonegação fiscal de um esquema de 14 empresas de bebidas quentes e sete pessoas físicas, nas cidades de Montes Claros, Brasília de Minas, Monte Azul e Salinas, na Região Norte do estado.



Cerca de R$ 10 milhões foram desviados e repartidos entre os participantes da fraude.

A operação começou com um trabalho de inteligência em curso no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que investiga indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de bens provenientes do tráfico de drogas e contrabando.

De acordo com a PMMG, esses crimes são praticados por pessoas vinculadas às mesmas empresas de transporte de cargas responsáveis pela logística de distribuição das bebidas quentes – como vinhos, conhaques e uísques.

Como a fraude é realizada

Segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG), a fraude consistia na associação de empresas de representação comercial, transporte de mercadorias e revenda de bebidas.

Elas eram vinculadas a indústrias de bebidas localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas envolvidas no esquema simulavam uma venda de produtos para a Região Norte do Brasil, porém, as mercadorias eram desviadas para as empresas mineiras.

Os R$ 10 milhões retirado dos cofres públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo promoviam concorrência desleal entre outros empresários do ramo, além de serem repartidos entre os participantes do esquema.



Participaram da Operação Hangover 53 servidores da Receita Estadual, seis promotores de Justiça, três servidores do Ministério Público e 58 policiais militares.



O nome da operação faz referência aos sintomas mentais e físicos desencadeados pelo consumo excessivo de bebidas alcóolicas (ressaca).

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte