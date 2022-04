Homem perde uma perna após tentar furtar carga de ferro de um trem em BH

Ação ocorreu no Bairro Vista Alegre, região Oeste de BH, na tarde dessa quarta (6/4) (foto: Google Maps/Reprodução )

Um homem de 30 anos amputou uma perna e ficou com a outra gravemente ferida, nessa quarta-feira (6), ao tentar furtar carga de ferro-gusa de um trem, no Bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito tentou parar o trem para efetuar o furto. O homem subiu em um dos vagões, enquanto o transporte ferroviário estava em movimento, se dirigiu para outro carro e tentou cortar os cabos de freio para forçar a parada da locomotiva.A PMMG informou que, no decorrer da ação, ele caiu no trilho e o trem passou por cima de suas pernas, arrancando uma e ferindo a outra. Testemunhas afirmaram que comparsas do suspeito, na tentativa de prestar socorro, o arrastaram por alguns metros. No entanto, ao avistar uma viatura policial se aproximando do local, deixaram o ferido e saíram correndo.A polícia socorreu o homem, em estado grave, e o levou para o Hospital João XXII. Após identificar o suspeito, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.Segundo a PMMG, a taxa de denúncia de roubo de cargas de trens nos bairros Nova Cintra e Vista Alegre é alta, ocorrendo diariamente. A coorporação ainda informou que busca intervir e manter a segurança nos locais.O condutor da locomotiva, que presta serviço para MRS Logística S/A, disse, em depoimento, que notou que o fluxo de ar do freio da locomotiva estava reduzido, o que indica vandalismo no sistema de frenagem. Ele imediatamente entrou em contato com a equipe de reparo. Após o conserto, a locomotiva retomou o seu movimento e, em seguida, os cabos foram novamente danificados.

O maquinista, pouco tempo depois, foi informado do acidente pela equipe de segurança da VLI, empresa responsável pela logística que controla as concessionárias do transporte ferroviário.