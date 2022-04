A Polícia Civil apreendeu três escopetas e seis revólveres no Bairro Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (6/4). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, a ação policial contou com apoio de moradores para localizar o armamento. A suspeita é que as armas teriam sido roubadas de uma empresa de segurança da capital mineira.