Frigorífico pega fogo na madrugada, em Contagem

Incêndio começou por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira (7/4) em um dos depósitos (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Um princípio de incêndio na empresa frigorífica Fricon, na Avenida Dr. Antônio Chagas Diniz, nº 555, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobiliza o Corpo de Bombeiros desde a madrugada desta quinta-feira (7/4). De acordo a corporação, o incêndio começou por volta das 3h30.









No local, a corporação constatou a presença de amônia, material classificado como um gás tóxico. Para a preservação do local e também como medida de segurança, um batalhão especializado foi acionado para monitorar e combater o escape do gás.

Foi informado pelos militares que o incêndio teve início no 3° andar do frigorífico. De acordo com a corporação, até o momento foram gastos 100 mil litros de água para controlar as chamas. Além disso, os donos do frigorífico pediram o apoio de 10 caminhões pipa.

Local após o incêndio (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)





A Transcon, empresa de trânsito de Contagem, também está no local, monitorando e interditando a avenida na manhã desta quinta-feira (7/4).