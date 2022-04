Alegando sofrer bullying, menino de 11 anos ataca colega com canivete

A agressão com canivete ocorreu na manhã de hoje (6/4), no Sesi Uberaba (foto: Boca no Trombone/Divulgação) Um estudante de 11 anos da Escola Sesi Alberto Martins Fontoura Borges, situada no Bairro Frei Eugênio, em Uberaba, foi detido e depois liberado pela Polícia Militar (PM) após acertar golpes de canivete em várias partes do corpo de uma aluna da mesma idade, nesta quarta-feira (6/4).

Ele contou que levou o canivete do pai para a escola com o intuito de matar a vítima porque há vários meses ela vem praticando bullying contra ele, sendo que mais uma vez na manhã de hoje ela o chamou de ‘gayzão’.



Ele disse que neste momento ficou muito nervoso, pegou o canivete e disse que iria matá-la. A vítima dos golpes de canivete não sofreu ferimentos graves.

Ainda segundo registro da PM, o porteiro da escola contou que após visualizar uma grande aglomeração de alunos durante o intervalo desarmou o infrator, que estava bastante nervoso, chorando e de posse de um pequeno canivete.

Já a garota agredida estava caída no chão com um pouco de sangramento. Ela foi encaminhada para hospital e sofreu ferimentos superficiais na perna esquerda, antebraço esquerdo, braço esquerdo, abdômem e no lado direito das costas

Bullying e agressões

Na presença de sua mãe, o garoto disse para a PM que antes de praticar a infração pegou o pequeno canivete na cômoda do seu pai e levou para a escola na intenção de matar a colega de sala.



Ele disse que há vários meses ela vem praticando bullying contra ele, sendo que sempre que o vê ela o chama de ‘viadinho’ e ‘gayzão’. Além disso, ele contou que ela também já o agrediu fisicamente com chutes e beliscões.

Já a vítima, também na presença dos pais, não confirmou que praticou bullying contra o garoto. Ela disse que após atividade recreativa, em que seu time saiu vencedor, estava comendo quando, de repente, foi atacada pelo garoto.



Ela disse também que em momento nenhum menosprezou o menino e que não se senta perto dele na sala de aula

A diretoria da Escola Sesi declarou, por meio de nota, que houve um incidente na Unidade I da escola e a situação, rapidamente, ficou sob controle.



“Um menino de 11 anos desferiu golpes superficiais com objeto cortante de pequeno porte em uma colega da mesma série e idade, no horário do intervalo. A equipe técnica da escola tomou as devidas providências imediatamente, encaminhando a aluna para o hospital e acionando a Polícia Militar. A menina teve ferimentos leves e está acompanhada da família. Os pais do menino também foram chamados. O SESI/FIEMG está prestando todo o apoio às famílias e acompanhando a situação".