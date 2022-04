Assalto à mão armada termina com três suspeitos presos em Santa Luzia

Tabacaria fica localizada no bairro Morada do Rio, em Santa Luzia (foto: PM/Divulgação ) Três homens, de 21, 27 e 34 anos, foram presos suspeitos de assaltar uma tabacaria no Bairro Morada do Rio, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (7/4).









Durante o roubo, o proprietário foi amarrado com um pedaço de fio. Os suspeitos levaram R$1.823 em dinheiro e fugiram em um Gol com adesivo plotado com uma propaganda de serviço de pintura.





Após patrulhamento da polícia, houve perseguição na Avenida Brasília até a prisão em flagrante dos três homens. Na ação foram apreendidos uma pistola 380, dois carregadores, os R$1.823 e quatro telefones.



Em depoimento à polícia, o motorista do veículo disse que não sabia que os outros dois roubariam uma loja e que só teve conhecimento da arma de fogo durante a perseguição. Já o mais novo afirmou que entrou no carro, sem saber que um crime seria cometido.