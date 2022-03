Menino de 4 anos evita assalto na casa da família

O suspeito foi encaminhado pela PM de Frutal para a Delegacia de Polícia Civil da cidade (foto: PMMG/Divulgação) Em Frutal, no Triângulo Mineiro, um homem tentou furtar, ontem (20/3), a casa de uma mulher, que é deficiente auditiva. Mas o filho dela, de 4 anos, ouviu os barulhos estranhos (homem revirando os pertences) e avisou a mãe, que foi até à cozinha e flagrou o suspeito.

Em seguida, ainda conforme o registro da PM, a criança começou a gritar, sendo que, neste momento, o homem teria se assustado, deixando os pertences da vítima para trás e fugido para rumo ignorado.

Uma vizinha da vítima disponibilizou imagens de câmeras de segurança para a PM, que, rapidamente, identificou o suspeito.

Por fim, durante os rastreamentos, equipe da PM de Frutal encontrou o invasor transitando por rua do Bairro Caju e com produtos de furto que ele havia acabado de cometer em residência do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito cooperou com a abordagem policial e foi conduzido preso para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.