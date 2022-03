'Queremos o papai preso pra não bater mais na mamãe', dizem filhos do casal

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Em residência de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, diante de várias supostas agressões e ameaças de morte contra a sua mãe, de 27 anos, quatro crianças (meninos de 5 e 13 anos e meninas de 7 e 9) disseram para a Polícia Militar (PM) que querem que o pai, de 36, seja preso: “Queremos que papai fique preso pra não bater mais na mamãe”, diz trecho do relato dos menores para o registro policial.

Ainda conforme o registro da PM, a mulher, que apresentava escoriações no lábio e sangue no nariz, precisou ser atendida por médica de hospital municipal.

O suspeito, que foi preso sob suspeita de violência doméstica, negou os fatos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Uberaba para as próximas providências.

A reportagem questionou a PCMG sobre como estão, neste momento, as investigações do caso, bem como se o suspeito foi liberado ou encaminhado para a Penitenciária de Uberaba, mas não obteve resposta. A reportagem será atualizada assim que as informações forem repassadas.

Denúncia de outras agressões e ameaças de morte

A vítima relatou também no registro policial que já foi agredida outras vezes, sendo que o homem disse ainda que se ela chamasse a polícia iria matá-la quando sair da cadeia.

Com relação às agressões psicológicas e humilhações, a mulher afirmou que o suspeito a xinga de "vagabunda", "você não presta", "gorda", "feia", entre outros.