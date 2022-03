Mulher furta no aeroporto de Confins e é presa no desembarque

A Polícia Federal abordou a mulher em Uberlândia, que já tinha sido identificada por funcionário da BH Airport, que administra o aeroporto de Confins (foto: Vinícius Lemos) Uma mulher foi presa no aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de ser apontada como suspeita de furtar uma frasco de perfume no aeroporto de Confins durante o fim de semana. A Polícia Federal (PF) confirmou a detenção. O gerente da loja que percebeu que o produto tinha sido furtado.



Segundo a PF, funcionários da concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, ajudaram na identificação da suspeita. Eles descobriram que ela havia embarcado em voo para Uberlândia, onde foi abordada no momento de seu desembarque.



Pelo fato do furto ter ocorrido na comarca de Confins, o caso será processado perante a 3ª Vara Criminal de Sete Lagoas. Se condenada, a mulher poderá cumprir até quatro anos de reclusão.



Trata-se da segunda ocorrência de furto praticada no terminal na última semana. No primeiro caso também houve a prisão do passageiro suspeito no desembarque.