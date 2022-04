BH amanhece com dia claro, mas há possibilidade de chuva hoje (07/4)

A possibilidade de chuva na capital hoje é de 67%. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O céu na capital mineira fica parcialmente nublado, e há possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, nesta quinta-feira, segundo os meteorologistas do nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O ClimaTempo informa que, em Belo Horizonte, a probabilidade de precipitação é de 67%, e o volume esperado é de 12mm.





No estado, a temperatura mínima registrada foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, com 10,8 °C. Esse é o segundo menor índice do ano na região. Já a maiot temperatura de hoje deve ser no Norte de Minas e no Triângulo, com máximas que chegam a 35 °C.





O dia termina com possibilidade de chuva também no Sul do estado, na Zona da Mata e na faixa Leste de Minas Gerais. As precipitações acontecem na parte da tarde.