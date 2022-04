Após tiroteio, suspeito de roubo em ônibus é morto pela polícia na BR-365

Armas e veículo usados pela quadrilha no roubo ao ônibus na BR-365, entre Patrocínio e Uberlândia (foto: Divulgação/PRF) Um assaltante foi morto e outro foi preso depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trocou tiros com uma quadrilha na BR-365, entre Patrocínio e Uberlândia. A ação foi na madrugada dessa quinta-feira (7/4) e os homens tinham acabado de cometer um assalto contra passageiros de um ônibus que passava pelo trecho. Dois suspeitos ainda são procurados.

O confronto aconteceu quando a PRF tentou a abordagem a um veículo de passeio próximo do distrito de Celso Bueno, no município de Monte Carmelo. Os suspeitos não obedeceram a parada e foram em direção a Uberlândia. Já nesse momento, a PRF havia feito contato com a Polícia Militar para apoio à perseguição. Os militares fizeram um cerco na entrada da cidade.

Na altura da comunidade de Olhos D´Água, ainda na BR-365, ele tentaram sair da rodovia e bateram em um bar na região. Segundo os policiais, os suspeitos, então, desceram armados e atiraram. Houve revide e um deles foi baleado. Ele foi encontrado poucos metros à frente, já morto.

Dois conseguiram entrar por um matagal e desapareceram. Outro envolvido foi preso ainda dentro do carro usado pelos fugitivos. Além desse veículo, uma pistola, um revólver e uma espingarda foram apreendidos. Com as armas estavam pelo menos 35 munições.

O roubo aconteceu horas antes contra pelo menos 17 pessoas, que estavam em um ônibus. A viagem era entre as cidades de Uberlândia e Patrocínio. Foram levadas das vítimas aparelhos celulares e várias malas. Boa parte desse material foi recuperada na ação policial.

Arma de PM e carro roubado

A pistola apreendida na ação era de um policial militar, que teve a casa furtada em Uberlândia em 2015. Já o veículo usado no roubo tinha sido tomado de uma motorista de aplicativos durante uma corrida, no Bairro Canaã, também em Uberlândia.

Existe a suspeita de que a quadrilha tenha agido em pelos quatro roubos a ônibus nos últimos meses. “Eles eram violentos e faziam disparos para intimidar as vítimas, inclusive dentro dos ônibus assaltados”, disse o policial rodoviário federal, Felipe Saad.