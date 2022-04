Vídeo: homem acena para câmera e conversa ao celular durante furto

Suspeito de furto olha para câmera de segurança e mostra o celular (foto: WhatsApp/Divulgação) Nesse final de semana em Frutal, no Triângulo Mineiro, um homem invadiu um ateliê e furtou algumas folhas de cheque e uma bicicleta. Até então, um furto consumado comum de acontecer.

Mas o que chamou a atenção nesse crime foi a despreocupação do suspeito. Sem esconder o rosto e mesmo percebendo que havia câmeras de segurança no local, durante o furto, ele acenou para uma delas com o celular e depois conversou com alguém no aparelho (veja vídeo abaixo).







Diante da inusitada cena e ousadia do suspeito, o dono do estabelecimento comercial, além de passar o vídeo para a Polícia Militar (PM), espalhou o mesmo na internet, pedindo ajuda na identificação e prisão do suspeito.

Segundo informações do registro da PM de Frutal, o suspeito entrou no comércio pela porta da frente, sendo que não houve arrombamento; não se sabe como ele conseguiu abrir as fechaduras da chave tetra da porta.

Os telefones de denúncia da PMMG são o 190 ou 181.