Idosa cai de deque de clube e desaparece em Varginha

Bombeiros seguem na busca por idosa que teria se afogado (foto: CBMMG/ Divulgação )

O Corpo de Bombeiros segue pelo terceiro dia de buscas para encontrar uma idosa, que teria caído de um deque de um clube em Varginha, no Sul de Minas. O caso aconteceu no último sábado (02/04).

Buscas já entram no 3º dia (foto: CBMMG/ Divulgação )

“Os funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros. Eles disseram que os pescadores, que estavam na margem oposta, viram uma pessoa no rio já se debatendo e não conseguiram se aproximar da vítima. No mesmo dia iniciamos as buscas, primeiramente, sem embarcação. Depois a equipe subiu de barco percorrendo as margens e galhadas no trajeto do clube até a represa”, explica o Tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Estevam.

Nesta segunda-feira (04/04), quatro militares foram empenhados para as buscas no ponto que se encerrou nesse domingo (03/04). A equipe está descendo o rio de barco com equipamentos de mergulho. Parentes da idosa acompanham os trabalhos do Corpo de Bombeiros. “A família estava no local e foi orientada. Mas ainda não sabemos como a idosa caiu no rio”, afirma tenente.