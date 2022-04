Jovem morre após levar tiro na frente dos amigos em Venda Nova

Matheus Henrique estava em distribuidora de bebidas com os amigos quando foi baleado (foto: Google Street View)

Um jovem de 22 anos morreu na madrugada desse domingo (03/04) após ser baleado na porta de uma distribuidora de bebidas no bairro Europa, na Região de Venda Nova.

Matheus Henrique da Conceição Praxedes estava na companhia de amigos quando um carro com três pessoas parou no local. Segundo testemunhas, dois homens desceram do veículo e obrigaram o jovem a entrar no carro, mas ele resistiu.

Um dos homens, então, sacou a arma e atirou contra Matheus. A Polícia Militar informou que os suspeitos fugiram após os disparos.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu logo depois. Os médicos informaram que haviam duas perfurações pelo corpo do jovem.

A polícia encontrou com o jovem dois pinos de cocaína, um celular e R$ 60 em dinheiro.

Segundo a PM, Matheus estava sendo ameaçado por traficantes.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.