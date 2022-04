Dupla rouba carro de aplicativo e atropela policiais durante a fuga

BE

Suspeitos seguem foragidos após roubarem motorista de aplicativo (foto: Pixabay/Divulgação) Dois homens roubaram o carro de um motorista de aplicativo e, durante a fuga, atropelaram dois policiais militares na tarde deste domingo (3/4) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A dupla de suspeitos conseguiu fugir e a PM segue no trabalho de busca.





Ao chegarem perto do local de desembarque, a dupla pediu ao motorista, um homem de 26 anos, que parasse atrás de um caminhão. Foi então que eles anunciaram o roubo com as seguintes palavras: “vamos levar seu carro, quer que seja por bem ou por mal?” e levaram a mão à cintura, indicando o porte de arma de fogo, segundo a vítima.





O motorista desceu do carro e pediu aos assaltantes que o deixassem apenas ficar com o celular. O pedido foi consentido e a dupla fugiu. Como o veículo é equipado com rastreador, a vítima acionou a polícia, que perseguiu a dupla.





No carro roubado, os suspeitos chegaram até a cidade de Ibirité, onde foram surpreendidos por dois militares em motocicletas, que fecharam o caminho. Diante da situação, o motorista avançou com o carro para cima dos policiais, que ficaram feridos.





O carro roubado foi encontrado abandonado no Bairro Águia Dourada. A ocorrência está em andamento e a PM tenta encontrar a dupla de criminosos.





Os dois militares feridos tiveram lesões no tornozelo e joelho. Eles foram atendidos no Hospital Santa Rita, em Contagem e depois transferidos para o Hospital Militar, na capital, onde foram avaliados por um ortopedista. Ambos se recuperam bem.