PRF apreende cocaína avaliada em R$ 1,8 milhão na BR-262, em Juatuba

Droga foi avaliada em mais de um milhão de reais (foto: PRF/Divulgação)





A Polícia Rodoviária Federal encontrou, na manhã deste domingo, (3/4) 10 quilos de cocaína no estepe e na tampa do porta-malas de um carro Creta, de Cuiabá (MT), quando trafegava na altura do quilômetro 358 da BR-262, em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 37 anos foi preso e entregue à Polícia Civil.