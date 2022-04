Carro com 14 celulares furtados na final do Mineiro é achado na Grande BH

Um carro com 14 celulares furtados durante a partida entre Atlético e Cruzeiro deste sábado (2/4) foi encontrado esta noite em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após receber uma denúncia de uma das vítimas, a Polícia Militar conseguiu identificar o veículo e recuperar os itens.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, Tenente Coronel Sérgio Dias, o denunciante informou que havia sido furtado por um suspeito que partiu em fuga em um Toyota Corolla. A vítima também passou aos militares os últimos números da placa do carro.