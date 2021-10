Operação desarticula grupos criminosos que atuavam em presídios de Minas

Quase 120 pessoas foram presas na primeira fase da Operação Caterva, que tem como objetivo desarticular 13 grupos criminosos especializados em tráfico de drogas e outros delitos. As ações foram deflagradas nesta quarta-feira (6/10), após investigações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Grande parte dos crimes era organizado do interior de unidades prisionais do estado, segundo levantamentos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Grupo Organizado (Gaeco), do MPMG.Foram cumpridos 328 mandados, sendo 156 mandados de prisão e 172 de busca e apreensão, nos seguintes locais: